Лавров назвал безответственными санкции США против Ирана

Санкции США против Ирана являются безответственными, это может подорвать баланс сил. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Когда эти санкции используются для того, чтобы разворачивать в свою пользу очень выверенный баланс по той или иной проблеме, а именно такой баланс был достигнут по иранской ядерной программе, то это, я считаю, безответственные действия, которые могут этот баланс нарушить и подорвать. Не надо с такими провокациями выступать, поскольку речь идет не о чьих-то национальных интересах, не об интересах какой-то одной страны, а об интересах огромного региона, в котором мы заинтересованы обеспечить безъядерный статус", — сказал Лавров на пресс-конференции.

В понедельник президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна может выйти из соглашения по ядерной программе в считанные часы, если США продолжат расширять санкции.