Время в Ереване: 11:07:36,   16 Август

В московском аэропорту «Домодедово» умер гражданин Армении


В московском аэропорту «Домодедово» умер гражданин Армении. Как передает «Арменпресс», ссылаясь на сайт mk.ru,  57-летний мужчина летел в Ереван вместе с дочерью, однако в районе 02.45 он почувствовал себя плохо. Его доставили в медпункт в аэропорту «Домодедово», где его не удалось спасти – он умер от острой сердечной недостаточности.
По сведениям издания, до 14-го августа покойный лечился в Москве от онкологического заболевания.

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