Лавров: возможности экономического давления на КНДР практически исчерпаны
Возможности экономического давления на КНДР практически исчерпаны, Москва не поддерживает идеи партнеров об экономическом удушении КНДР. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в среду заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Что касается воздействия на Пхеньян с тем, чтобы добиться выполнения известных резолюций СБ ООН, мы глубоко убеждены, что возможности экономического давления практически исчерпаны, - подчеркнул министр. - Мы не можем поддерживать тех идей, которые некоторые наши партнеры продолжают вынашивать, и которые направлены буквально на экономическое удушение Северной Кореи со всеми негативными, трагическими и гуманитарными последствиями для граждан КНДР".