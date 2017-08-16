"Манчестер Арена" откроется после теракта концертом группы Ноэла Галлахера

Комплекс "Манчестер Арена" откроется в начале сентября после теракта, в котором погибли 22 человека, благотворительным концертом британских групп, в числе которых Noel Gallagher's High Flying Birds.

В комплексе "Манчестер Арена" 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде произошел теракт. Подрыв произвел смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Манчестер Арена" официально откроется 9-го сентября специальным благотворительным концертом We are Manchester ("Мы – Манчестер") чтобы почтить тех, кого коснулись зверства мая", — говорится на официальном сайте комплекса.

На концерте выступят ряд групп, в частности Noel Gallagher's High Flying Birds, созданная уроженцем Манчестера, старшим из братьев Галлахеров, после его ухода из легендарного брит-поп коллектива Oasis. Также в числе участников две другие известные группы из Манчестера – The Courteeners и Blossoms.

Собранные средства будут направлены на создание мемориала в память о событиях 22-го мая. Отмечается, что организаторы сделают все возможное для обеспечения безопасности.