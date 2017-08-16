В Германию попали более 28 миллионов куриных яиц с инсектицидом

Около 28,1 миллиона куриных яиц, предположительно, содержащих инсектицид фипронил, попали на территорию Нижняя Саксония в Германии.

Как сообщает «Арменпресс», об этом передает «РИА Новости» со ссылкой на газету Neue Osnabrücker Zeitung. Отмечается, что эта цифра значительно превышает данные о якобы 10,7 миллионах яиц по всей Германии, ранее озвученные федеральными властями. Эксперты предупреждают, что частое потребление яиц, содержащих фипронил, опасно для здоровья. Тем не менее, миллионы яиц, зараженных им, уже поступили в страны Евросоюза.

В конце июля стало известно, что миллионы яиц, поступивших на прилавки магазинов в Бельгии, Нидерландах, Германии и других странах ЕС, могут быть заражены фипронилом. Этот инсектицид используется для лечения куриц-несушек от вшей. Согласно европейским нормам, использовать фипронил в птицеводческих хозяйствах, чья продукция ориентирована на потребительский рынок, запрещено.