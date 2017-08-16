США разместили в Южной Корее противоракетные комплексы "Пэтриот" для противостояния ракетной угрозе со стороны КНДР.

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости» со ссылкой на южнокерейский телеканал KBS.

По данным телеканала, 35 бригада ПВО войск США в Южной Корее получила новую ракетную установку "Пэтриот", чтобы научить военнослужащих ею пользоваться.

Один комплекс PAC-2 заряжен четырьмя ракетами, а PAC-3 16 ракетами.

Недавно КНДР заявила, что может провести одновременный пуск четырех ракет средней дальности, которые упадут в море в 30-40 километрах от Гуама, в качестве предупреждения США. На этом острове размещены две американские стратегические военные базы, в которых КНДР видит угрозу для своей безопасности.