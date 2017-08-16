Турция потребовал от Германии выдачи гюленовца Адиля Оксуза

Получив сведения о нахождении в Германии гюленовца Адиля Оксуза, Турция потребовал от Германии его выдачи, 16-го августа была направлена нота протеста. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Хаберлер».

В документе Турция просит уточнить правдивость сведений о нахождении в Германии гюленовца Адиля Оксуза, и выдать его – если он действительно был задержан в этой стране.

Министр ИД Турции Чавушоглу прокомментировал ноту Турции.

«Начали появляться сведения о нахождении в Германии гюленовца Адиля Оксуза, МИД Турции официально обратилось к Германии с просьбой уточнить правдивость сведений о нахождении в Германии гюленовца Адиля Оксуза, и выдать его»,- сказал министр ИД Турции Чавушоглу. Кто-то из граждан Турции, проживающих в германии, сказал, что видел гюленовца Адиля Оксуза в городах Франкфурт и Уль.

По некоторым данным, циркулироемым в немецкой прессе, после подавления попытки военного переворота в Германию приехали около 4000 гюленовцев.

Вечером 15-го июля власти Турции заявили о попыке военного переворота в стране; в свою очередь, военные сделали сообщение о том, что взяли власть в свои руки. Утром 16-го июля повстанцы начали сдаваться, попыка военного переворота была подавлена.

Власти обвинили в организации попытки переворота Фетулла Гюлена – лидера религиозной организации «Хизмет Харекети», считающегося нурсистским (нурчулар), ппропагандирующего ислам. Гюленовцы пропагандируют тершимость, межконфессиональный диалог, совместимость ислама и демократии.

По обвинению в участии в попытке государственного переворота были арестованы, уволены и подвергаются гонениям тысячи последователей Гюлена и те, кого подозревают в связях с ним и с движением«Хизмет Харекети».

Эрдоган пытается добиться экстрадиции Гюлена США, где тот проживает в штате Пенсильвания. Гюлен, в свою очередь, всячески отрицает свою причастность к перевороту и критикует Эрдогана.