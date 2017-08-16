Премьер Южной Кореи выступил против размещения в стране ядерного оружия

Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён выступил против размещения в его стране ядерного оружия, опасаясь, что это подорвет попытки добиться от КНДР отказа от атомной программы, о чем он заявил в эфире южнокорейского телеканала YTN, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Если сказать, давайте и мы будем иметь ядерное оружие, ставя своей целью денуклеаризацию Северной Кореи, то для денуклеаризации аргументы станут слабее, и в результате мы подстегнем гонку ядерных вооружений в Северо-Восточной Азии", — сказал Ли Нак Ён.

Вместе с тем, глава южнокорейского правительства допустил возможность присутствия у берегов Южной Кореи атомных подводных лодок. "В случае с атомными подводными лодками, это несколько иное, чем тактическое ядерное оружие, поэтому я думаю, что пора рассмотреть вопрос их приобретения", — отметил премьер.

В тот же день, как сообщило из Сеула информационное агентство Рёнхап, оппозиционная фракция консерваторов в парламенте Южной Кореи от Партии свободной Кореи приняла курс на возвращение в страну ядерного арсенала США, который был выведен после подписания в 1991 году антиядерной декларации двух корейских государств. Партия призвала власти страны начать переговоры с Америкой о размещении ядерного оружия.

Правящая Демократическая партия Южной Кореи выступила против этого. Глава парламентской фракции демократов в парламенте У Вон Сик заявил в интервью радио CBS, что появление вновь ядерного оружия у Сеула подстегнет гонку вооружений в Северо-Восточной Азии и дестабилизирует ситуацию на Корейском полуострове.