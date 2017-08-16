Для подавление независимой прессы власти Азербайджана продолжают применять фискальные преследования. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство azadliq.info.

Работники Департамента предварительного расследования налоговых преступлений при Министерстве налогов Азербайджана проводят комплексную проверку документации ИА Turan.

Как сообщает пресса, адвокат Фуад Агаев на своей странице в соцсети Facebook написал о том, что в офисе агентства проходят полномасштабные обыски. В ИА Turan отметили, что рано утром работники министерства пришли в офис Turan и потребовали бухгалтерские документы агентства.

Отметим, что Департамент предварительного расследования налоговых преступлений при Министерстве налогов 7 августа 2017 года возбудил уголовное дело и начал предварительное следствие в отношении информационного агентства Turan. Одновременно этот же департамент начал 8 августа выездную налоговую проверку деятельности агентства.