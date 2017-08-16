Генпрокурор Армении поручил подготовить материалы в связи с угрозами в адрес адвоката Араика Папикяна

Генпрокурор Армении поручил подготовить материалы касательно сообщений об угрозах, озвучиваемых в адрес адвоката Араика Папикяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Генеральной прокуратуры РА.

Отмечается также, что обращения генпрокурору поступили от общественных организаций, омбудсмена РА Армана Татояна и председателя Палаты адвокатов Армении Ара Зограбяна.

Напомним, 15 августа Палата адвокатов Армении осудила угрозы в адрес адвоката Араика Папикяна, связанные с осуществлением его профессиональных обязанностей. Как говорилось в заявлении председателя Палаты адвокатов РА Ара Зограбяна, согласно ст.22 Закона РА «Об адвокатуре» – «Правовая защита адвоката» – адвокат, члены его семьи и их имущество находятся под защитой государства. «Государственные компетентные органы обязаны принимать установленные законом меры, необходимые для защиты адвоката, если в связи с исполнением им своих профессиональных обязанностей ему и членам его семьи угрожают физической расправой, уничтожением имущества или иными незаконными действиями», – отмечалось в заявлении.

В тот же день сотрудники Офиса омбудсмена Армении в связи с данным фактом также направили соответствующее письмо компетентным органам. Отмечалось, что Хельсинкская ассоциация Армении выступила с заявлением о личной угрозе и преследованиях в отношении адвоката Араика Папикяна. В частности, в заявлении говорилось, что адвокат получает электронные письма, содержащие угрозы личного характера, которые касаются не только его, но также членов его семьи. «Любая, и в особенности такая, форма подобного явления, связанного с профессиональной деятельностью адвоката, неприемлема и уголовно наказуема», – сообщали из Офиса омбудсмена РА.