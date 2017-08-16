Завершено следствие по делу об убийстве в Ереване студента

В следственном отделе Кентрон и Норк-Мараш СК Армении завершено следствие по делу об убийстве в Ереване 18-летнего Ваге Мурадяна. Обвинение предъявлено студенту вуза. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

Как сообщалось ранее, около 15:30 часов 11 января из службы Скорой помощи поступил сигнал о том, что во дворе дома по улице Вардананц обнаружено тело Ваге Мурадяна. Р.Мартиросян госпитализирован с ножевым ранением. По факту происшедшего было возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 104 и ч.1 статьи 112 УК. Студенту ЕГУ 21-летнему Карену Чатикяну предъявлено обвинение. В качестве меры пресечения избран арест. В ходе проведенного в доме К.Чатикяна обыска обнаружен складной нож. По словам самого Карена Чатикяна, этим ножом он нанес ранения В.Мурадяну и Р.Мартиросяну.

Согласно сообщению пресс-службы Следственного комитета, в рамках следствия установлено, что причиной трагедии стало слово «додик». 21-летнему студенту вуза предъявлено обвинение по ч.1 статьи 104 и ч.1 статьи 113 УК.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его не доказана вступившим в законную силу приговором суда.