Киев обвинил Россию в передаче украинских ракетных двигателей КНДР

Российские специалисты могли разобрать ракеты «Циклон-2» и «Циклон-3» и поставить украинские ракетные двигатели, которыми они оснащены, в Северную Корею. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, oб этом в ходе брифинга заявил исполняющий обязанности председателя Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко, передает агентство «Укринформ».

«По оперативной информации, Россия сегодня имеет ракеты "Циклон-2" и "Циклон-3" в количестве от 7 до 20 ракет, в них эти двигатели [РД-250] есть. Документация есть. Из числа готовых изделий они [россияне] могут эти двигатели поставлять кому угодно. Это не исключено, учитывая партнерские отношения России и Северной Кореи», — заявил Радченко.

Он добавил, что РД-250 были изготовлены на Украине и поставлены в РФ до 2001 года. Сейчас, по его словам, у Украины нет никакой возможности производить эти двигатели.

Днем ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в американском разведсообществе и экспертов Международного института стратегических исследований (IISS) сообщила, что на новейших баллистических ракетах, испытанных КНДР в последнее время, стоят двигатели, технология которых могла быть получена с украинского завода «Южмаш».