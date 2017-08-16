Депутат Ваграм Багдасарян отрицает свои связи с рудником в селе Ардви

Офис руководителя парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) Ваграма Багдасаряна распространил заявление, согласно которому депутат не имеет никакого отношения к геолого-разведывательным работам в селе Ардви.

Как передает «Арменпресс», заявлении, в частности, отмечается:

«Муссируемые вокруг имени Ваграма Багдасаряна сведения, которые не имеют ничего общего с действительностью, оставаясь без ответа, подвергаются манипуляции некоторыми «силами».

Недра земли являются даром, который может обеспечить развитие любой страны, однако вне зависимости от размера инвестиций, это попросту неприемлемо, если навредит какому-либо историко-культурному объекту, тем более, той земле, где покоится Армянский католикос Ованес Одзнеци.

Официально заявляем, что В. Багдасарян не имеет ничего общего с геолого-разведывательными работами в селе Ардви, более того, информируем, что проведение разведывательных работ и эксплуатация рудника – разные понятия.

Для эксплуатации рудника необходимо сделать инвестиции на миллионы долларов и для этого потребуется несколько десятков лет, что с экономической точки зрения, естественно, является положительным явлением.

Пытаясь ввести общественность в заблуждение, тщетно пытаясь бросить тень на репутацию Ваграма Багдасаряна, вы в первую очередь порочите себя. Заставляя представителей СМИ публиковать ложные сведения, вы ставите под сомнение общественное доверие и авторитет, которые они своим трудом завоевывали на протяжении долгих лет.

Советуем вам заняться общественно полезным трудом и прекратить тщетные попытки заполнить информационный поток подобными аморальными сведениями».