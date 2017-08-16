Захвативший заложников в банке в Москве бизнесмен частично признал вину

Бизнесмен Арам Петросян, захвативший летом прошлого года заложников в отделении банка в центре Москвы, в среду заявил суду, что частично признает свою вину, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Свою вину я признаю частично", - сказал Петросян в Московском окружном военном суде, который в среду приступил к рассмотрению его дела.

По словам Петросяна, он раскаивается в совершенном преступлении. "Я не террорист, я солдат президента. Я хочу получить наказание, соразмерное моему преступлению", - отметил бизнесмен. "Какой из меня террорист, если я пошёл с паспортом. Всем выдал средства защиты. У меня 32 патента, я бизнесмен", - заявил подсудимый.

56-летний житель столицы Петросян обвиняется по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт), п.п. "г, ж" ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват заложника с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух и более лиц). Он находится под арестом.

Согласно выводам психиатрической экспертизы, обвиняемый вменяем и осознавал характер своих действий.

Вечером 24 августа 2016 года Петросян захватил в заложники четырех человек в банке на Большой Никитской улице в Москве, угрожая взорвать находившийся у него на груди предмет, похожий на взрывное устройство. Несмотря на угрозы, в течение вечера мужчина отпустил всех заложников и сдался

Как сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, у Петросяна за четыре года до инцидента возникли проблемы с бизнесом, и он влез в долги. По словам источника, с тех пор предприниматель регулярно направлял в органы государственной власти инициативы по поддержке предпринимателей. Перед захватом заложников Петросян разместил на YouTube видеоролик с обращением к президенту России, в котором предупредил, что "пойдет на резкое, резонансное нарушение Уголовного кодекса РФ".