Далай-лама мечтает о переносе штаб-квартиры НАТО в Москву

Далай-лама XIV заявил, что мечтает о том, чтобы штаб-квартира НАТО переехала в Москву. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, oб этом он рассказал в интервью газете "Коммерсант", добавив, что такое событие позволило бы жителям России и США сблизиться.

В интервью Далай-лама отметил, что несмотря на общеевропейский кризис гуманитарных ценностей, пессимистичные тенденции усиления авторитаризма в мире и тягу к "сильной руке", медленно, но верно зарождается движение, противостоящее им.

"Я смотрю на Америку и слышу очень много критики в адрес Белого дома. Многие из тех, кто поддерживал Дональда Трампа, сейчас выступают против него. Я смотрю на Россию и вижу выступления против коррупции и так далее. Не так быстро, как вам бы хотелось, но перемены происходят. Я верю в большое будущее России. Россия на самом деле может стать настоящим мостом между Востоком и Западом", — заявил он изданию.

"Знаете, моя мечта — чтобы штаб-квартира НАТО переехала в Москву. В русском менталитете НАТО — символ враждебной силы. Если офис Альянса окажется в Москве, психологически всем станет легче, возникнет ощущение, что теперь вы и американцы вместе! Боюсь, правда, что после такого предложения меня теперь и в Америку не пустят!" — добавил Далай-лама.