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Ученые объяснили секрет популярности "Игры престолов"


Американские исследователи установили, почему фанаты "Игры престолов" по всему миру так сильно любят этот сериал. Как передает Арменпресс, об этом сообщает научный портал Science Alert.

Ученые провели необычный эксперимент: во время просмотра сериала фанаты надевали часы AppleWatch, которые фиксировали сердечные ритмы участников исследования, чтобы установить, какие именно сцены волнуют их больше всего.

Выяснилось, что главная причина популярности "Игры престолов" – диалоги между героями.

Таким образом специалисты развенчали миф о том, что миллионы телезрителей привлекают в сериале сцены насилия и эротики.

 

 



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