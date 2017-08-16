Китай вновь стал крупнейшим держателем госдолга США

Китай вернул себе статус крупнейшего держателя госдолга США, обойдя по этому показателю Японию впервые с октября прошлого года, свидетельствуют результаты исследования американского Минфина, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В июне Китай приобрел US Treasuries на $44,3 млрд, тогда как Япония продала эти активы на сумму $22,5 млрд. В результате объем китайского портфеля американских долговых обязательств повысился до $1,15 трлн, японского - снизился до $1,09 трлн.

На третьем месте находится Ирландия с показателем $302,5 млрд (+$6,7 млрд за месяц), далее следует Бразилия ($269,7 млрд, без изменения), Каймановы острова ($254 млрд, снижение на $12,1 млрд) и Швейцария ($244,5 млрд, рост на $5 млрд).

В топ-10 держателей US Treasuries также входят Великобритания, Люксембург, Гонконг и Тайвань.