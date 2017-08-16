Католикос Всех Армян пригласил Патриаршего Экзарха всея Беларуси посетить Армению

В Минском епархиальном управлении 15 августа 2017 года состоялась встреча митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армения в Республике Беларусь Олегом Есаяном.

Как сообщает Арменпресс, во встрече приняли участие: Гегам Гургенович Адамян, третий секретарь Посольства Республики Армения в Республике Беларусь; Тигран Вачаганович Манукян, представитель минской армянской общины; архимандрит Сергий (Брич), управляющий делами Минской Экзархии; протоиерей Николай Коржич, настоятель прихода храма благоверного князя Александра Невского в городе Минске, благочинный 3-го Минского городского округа.

Стороны обсудили развитие дружеских контактов. Посол Армении передал Патриаршему Экзарху всея Беларуси приглашение от Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина II посетить Армению. Митрополит Павел принял приглашение.