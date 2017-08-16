Почти во всех областях вечером 16-го августа ожидаются дожди с грозами.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.

По его словам, на территории республики действует черноморский циклон, в значительной части регионов прошли дожди и грозы, а в Хосровском лесу дождь начался в 8 часов утра.

«По прогнозам, сегодня после полудня черноморский циклон усилится. Особенно в вечерние часы почти во всех областях вечером 16-го августа ожидаются дожди с грозами. во время грозы-усиление ветра до 20-25 м/с, в отдельных местах возможен град»,- сказал начальник гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.

По его словам, 17-го августа действие циклона ослабеет, однако дожди с грозами не прекратятся. С 18-го по 21-е августа ожидается погода без осадков.

«температура воздуха, как и ожидалось, спала: сегодня и завтра в Ереване и Араратской равнине она не превысит +30․․․+32 градуса. 18-го августа температура воздуха повысится на 3-4 градуса, затем существенно не изменится»,- сказал начальник гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.

На территории РА

Ночью и в вечерние часы 17-го августа в большинстве регионов ожидается дождь с грозой, во время грозы-усиление ветра до 20-25 м/с, в отдельных местах возможен град. С 18-21 ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. 18-го августа температура воздуха повысится на 3-4 градуса.

В городе Ереван

Ночью и в вечерние часы 17-го августа ожидается дождь с грозой, во время грозы-усиление ветра до 20-25 м/с. С 18-21 ожидается погода без осадков.