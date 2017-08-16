В Дамаске впервые за шесть лет проведут международную промышленную выставку

Сирийские власти после шестилетнего перерыва из-за войны готовятся к открытию в Дамаске 59-й Международной выставки промышленных товаров, которая начнет свою работу 17 августа. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам министр экономики и внешней торговли Сирии Самер аль-Халиль.

Дамасская международная ярмарка промышленности до войны в Сирии считалась самой старой и одной из самых крупных в ближневосточном регионе. В первый раз ее провели в 1954 году, в последний раз — в 2011 году. Теперь сирийские власти намерены вернуть выставке былое величие.

"Работа кипит, все надо привести в порядок. Конечно, для того чтобы бизнесмены снова прилетали сюда, как и в довоенное время, должно пройти время. Люди должны убедиться, что здесь безопасно, а промышленность в Сирии восстанавливается. Но даже в этом году мы ожидаем приезда более чем 2 тысяч делегаций из разных стран мира", — сказал аль-Халиль.

Сирийские власти пытались провести 59-ю выставку еще в 2016 году, но из-за обстрелов боевиками Дамаска и его пригорода ничего не вышло — было слишком опасно. С созданием зоны деэскалации в пригороде столицы и началом работы в этой районе Сирии контрольно-пропускных и наблюдательных пунктов российской военной полиции, которая выступает гарантом соблюдения режима прекращения огня, местные власти снова решили возродить некогда ежегодную выставку.

"У нас две отрасли показывают рост — текстильная промышленность и сельское хозяйство. Из-за войны многие заводы встали, некоторые из них были разрушены. Помимо этого, мы находимся под санкциями. Тем не менее, за счет этой ярмарки очень надеемся заключить контракты на поставку современного оборудования", — добавил министр.

По словам аль-Халиля, открытие выставки запланировано на 17 августа, продлится она чуть больше недели. За это время здесь представят различное оборудование, машины, спецтехнику, стройматериалы, а также товары народного потребления и образцы пищевой промышленности. Пока местные рабочие собирают павильоны и выставочные зоны, в центре зала можно изучить полноценный макет будущей ярмарки, но уже сейчас готовы павильоны Китая, Ирана и России.