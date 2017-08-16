Парламентская фракция «Елк» предлагает снять законодательный запрет на свидания депутатов НС Армении с заключенными

Руководитель оппозиционной фракции «Выход» («Елк») парламента Армении Никол Пашинян вводит в обращение проект касательно внесения изменений и дополнений в Закон РА «О содержании задержанных и арестованных лиц». Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

По его словам, целью законопроекта является исключение случаев, когда депутатам Национального Собрания РА администрации уголовно-исполнительных учреждений (УИУ) не дают разрешения на встречи с находящимися в заключении или арестованными лицами, на свидание с которыми запрет наложен органом предварительного следствия.

По словам Н. Пашиняна, подобный запрет является незаконным и создает искусственные, неправомерные препятствия деятельности депутатов, посему фракция данным проектом предлагает снять установленное ограничение.