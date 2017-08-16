Греция попросила у ЕС помощи в борьбе с лесными пожарами

Греция обратилась в Евросоюз с просьбой помочь в борьбе с лесными пожарами, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

С начала августа по всей стране полыхают лесные пожары, у пожарных не хватает сил. 14 августа появился 91 новый лесной пожар, 15 августа — 55 очагов. За последние сутки отмечены 33 новых лесных пожара.

В ряде регионов Греции из-за пожаров введен режим чрезвычайной ситуации, что позволяет быстро направлять дополнительные силы и средства на борьбу со стихийным бедствием. Режим ЧС объявлен на острове Закинтос, в районах Каламос, Капандритос, Варнава, Марафон, сообщил Генеральный секретариат по делам гражданской обороны. Сгорели десятки тысяч гектаров леса, в том числе вблизи Афин, дым от лесных пожаров во вторник чувствовался по всей столице Греции.

"В связи с большим распространением и интенсивностью пожаров и учитывая, что в ближайшие дни будет высокий риск, наша страна подала запрос через Европейский механизм гражданской защиты IRCC на международную помощь в воздушных силах (для тушения пожаров), конкретно — на две пары самолетов CL-415", — сообщила пожарная служба.

Кипр сообщил, что отправит группу пожарных из 60 человек. Франция, которая имеет пожарные самолеты, отказала в помощи из-за многочисленных пожаров у себя.