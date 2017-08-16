Американские ученые испытали возможности 3D-принтера в вакууме

Испытания 3D-принтера в условиях, имитирующих открытый космос, состоялись в Исследовательском центре имени Эймса в Калифорнии. Как сообщил во вторник интернет-портал Space.com, эксперимент проходил на протяжении 24 суток в вакуумной камере при сверхнизких температурах. В ходе испытаний были изготовлены несколько конструкций из полимеров и различных сплавов длиной до 85 сантиметров.

"Это важный результат, поскольку мы продемонстрировали возможности адаптации производства к условиям космического пространства, - отметил в интервью Space.com главный управляющий компании Made In Space Эндрю Раш. - Мы свели к минимуму проблемы, связанные с использованием этой технологии".

Ранее 3D-принтеры этой компании были доставлены на борт Международной орбитальной станции и продемонстрировали возможность изготовления различных предметов в условиях невесомости. Эти принтеры - составная часть роботизированной системы Archinaut, оснащенной дистанционным манипулятором, способным осуществлять операции с 3D-принтером и изготавливать детали в открытом космосе, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.