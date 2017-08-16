США впервые с 2009 года проведут с Египтом совместные военные учения. CNN

США в этом году впервые за последние восемь лет проведут совместные с Египтом военные учения "Яркая звезда" (Bright Star). Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «ТАСС» со ссылкой на телекомпание CNN.

По данным телекомпании, в учениях, которые традиционно проходили раз в два года, в этот раз будет задействовано относительно небольшое число военнослужащих США - около 200 человек. Это будут первые совместные американо-египетские военные маневры с 2009 года. Тогда в них со стороны США приняли участие около 1,3 тыс. военнослужащих.

В 2011 году учения "Яркая звезда" было решено не проводить из-за политической нестабильности в Египте.



