Сильный пожар охватил историческую часть саудовского города Джидда

Крупный пожар разгорелся в ночь на среду в исторической части саудовского города Джидды, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По данным главы районной администрации Сами Навара, из-за пожара пришлось провести эвакуацию людей из соседних домов. Серьезно пострадали три здания, представляющие историческую ценность. Есть опасность обрушения одного из них.

Жертв и пострадавших удалось избежать

Власти выясняют причины возгорания.