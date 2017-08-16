По положению на 09:24 16-го августа пожар у села Артаван потушен. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, крупный пожар, вспыхнувший 10 августа в лесу и на территориях близ села Артаван Вайоцдзорской области Армении, сегодня, в 09:24 по ереванскому времени, был потушен. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Напомним, вследствие данного пожара горели также 14 электрических столбов, в результате чего село Артаван было обесточено.

Согласно информации, опасные очаги пожара (огонь охватил площадь с травяным покровом в 450-500 гектаров и лесную зону в 80 гектаров) удалось потушить благодаря запасам близлежащего водохранилища, распространение возгорания исключено. Работающие на месте спасатели продолжают тушение более мелких очагов.

Ранее сообщалось, что что около села Артаван в Вайоц Дзоре возгорелся крупный лесной пожар, борьба с которым продолжается с вечера 10-го августа. В 18:50 10-го августа в МЧС Армении был получен сигнал о возгораниях травяных покрытий около села Артаван в Вайоц Дзоре.

В пожаротушении используются водные запасы водохранилища Гергер, которое находится на расстоянии 3 км от очага пожара. На месте работают представители областных структур и руководящие сотрудники МЧС, Лесхоза, областной администрации и пр.

Руководит работами министр ЧС РА Давид Тоноян. На месте присутствует и министр экологии Арцвик Минасян.