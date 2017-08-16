ФРГ поддержала план России и КНР по урегулированию на Корейском полуострове

Немецкая сторона понимает и поддерживает предложенный Китаем и Россией план "двойного замораживания" по урегулированию на Корейском полуострове, заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль в телефонном разговоре с китайским коллегой Ван И. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, oб этом говорится в заявлении на сайте китайского МИД.

"Германия высоко ценит важную роль, которую играет Китай в разрешении ядерного вопроса Корейского полуострова. Германия понимает и поддерживает предложенную Китаем инициативу "двойного замораживания", — заявил Габриэль.

Он подчеркнул, что "Берлин готов продолжать работать с Китаем и совместно продвигать мирное решения ядерной проблемы КНДР". По словам немецкого министра, всем сторонам необходимо учесть уроки истории, в том числе 2017 года, "чтобы нынешняя напряженность на полуострове не вышла из-под контроля".

Внешнеполитические ведомства России и Китая ранее выступили с совместным заявлением по проблемам Корейского полуострова (план "двойного замораживания"). В частности, обе страны предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе. Предполагается, что параллельно противостоящие стороны приступят к переговорам и утвердят общие принципы взаимоотношений, включающих неприменение силы и намерение прилагать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова.