Во время раскопок Одзаберда обнаружены новые важные артефакты

Община Одзаберд расположена между общинами Цовинар и Арцванист Гегаркуникской области. Она извесстна в научных кругах еще с 1860-х. На скалах, расположенных северо-западнее Одзаберда, были обнаружены клинописные надписи урартского царя Русы Первого эпохи Ванского царства (735-713 года до н.э.). в этих надписях приводится название поселения, названного Русой в честь бога грозы и молнии Тейшеба – Тейшебаини. По мнению археологов, Одзаберд имел важное стратегическое значение, поскольку надзирал за крепостями, расположенными в южном бассейне озера Севан, а также за дорогой, ведущей к золотым рудникам Сотка. В этом году здесь проводились раскопки, начатыр еще в 2014 году, финансируемые за счет гранта Госкомитета по науке Армении.

Как сообщил «Арменпресс» руководитель археологической экспедиции Одзаберда Микаэл Бадалян, раскопки последнего времени позволили собрать важные сведения об урартском и постурартском периодах древнейшей истории региона.

«В этом году работа, в основном, велась на восточном и северо-восточном участках крепости. В восточном сегменте открылась постройка полуциклопической кладки и мысовидные площадки из камней средней величины. По предварительному заключению, здесь имели место несколько этапов. В более раннюю эпоху были построены стены полуциклопической кладки, затем - мысовидные площадки из камней средней величины. По нашим предварительным данным, постройка датируется 8-6-м веками до н.э. здесь был найдены керамические осколки, эпохи среднего и позднего железного периода, а также кости животных, бронзовое кольцо, гвозди, грузила и прочая утварь. Впечатляют найденные кирпичи, соответствующие по размерам кирпичам урартской эпохи, однако отличающиеся от них внешним видом и составом. По всей вероятности, это местная реплика урартских кирпичей. Очень интересны находки у северо-восточных стен. В первом раскопе были раскрыты каменные уровни, затем пол – со слоем мощного пожара, повредившего постройку (вероятно, это была стена или же подиум). Во втором раскопе открылась стена высотою 1,30 м и толщиною в 3 м. напротив стены были найдены кирпичи, затем – пожарище.

Пока трудно сказть, был ли этот пожар бытового характера или же это было нападение. Стену можно датировать 8-7-ми веками до н.э. В этом месте имелись постройки более поздних эпох. Раскопки Одзаберда уникальны тем, что здесь найдены кирпичи. На северо-восточном направлении раскопан пандус, соединяющий этот участок с северо-восточной башней и северными стенами крепости. Подобные пандусы були обнаружены и в Маргаовите и раскопках Норабак-1. Эти пандусы схожи с пандусами, обнаруженными в столице Хеттского царства – Хаттуша. Раскопки этого года открыли интерсные факты об архитектуре железной эпохи в Армении, организации населенных пунктов, быте и пр. Интересно, что при раскопках в Одзаберде не обнаружены урартские слои. Мы склонны думать, что, несмотря на клинопись Русы, урартское присутствие здесь было кратковременным. По нашим данным, эта клинопись – последняя урартская запись в Севанском регионе. Позже у Русы Первого возникли серьезные проблемы с ассирийским царем Саргоном Вторым, против Русы восстал его сын Мелартуа. С севера вторглись киммерийцы: возможно, что все эти факторы ослабили урартское присутствие в этой области. Думаю, что дальнейшие раскопки дадут новые ответы на эти вопросы»,- сказал он.

Раскопки в Тейшебаини уже несколько лет, как приобрели междунарродное звучание.

в раскопках в эти годы принимали участие археологи из РФ, Ирана, Австралии. Представитель иранской стороны доктор Юсеф Фаллахиан посчитал результаты раскопок этого года впечатляющими. «Раскопки дают нам новые ценные сведения, важные для трактовки жизни населения этого региона в 8-6-х веках до н.э. Думаю, надо продолжить раскопки, чтобы раскрыть тайны, скрытые под пластами земли. Здесь сокрыты огромные исторические материалы. Урартских памятников немало и на севере Ирана, и наше участие в их изучении крайне важно»,- сказал он.

В этом году в раскопках принимали участие археологи из различных стран.

Раскопки, в свою очередь, способствовали притоку туристов в окрестные села. «Нас посетили сотни турстов из США, Франции, Румынии. Уверен, что они будут приезжать и дальше, заинтересованные раскопками в Цовинаре и и Арцванисте. Здесь можно принять множество туристов»,- уверил замначальника экспедиции Микаэл Бадалян. По его мнению, для полного представления об Одзаберде и других тайнах, сокрытых в регионе, потребуются многие годы и усилия.

Хосров Хлгатян