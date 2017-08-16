В Армении рабочий день 18-го сентября будет перенесен на 23-е сентября



Решением правительства, в Армении рабочий день 18-го сентября будет перенесен на субботу - 23-е сентября. Как передает «Арменпресс» , проект этого решения внесен в повестку заседания правительства Армении 17-го августа. Это решение обусловлено тем, что гражданам предоставляется возможность посетить кладбище в связи с днем поминовения успоших, следующим церковному празднику Хачверац, который отмечается 17-го сентября.