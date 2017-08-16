Ирану не позволят иметь ядерное оружие, заявила Хейли

Тегерану не позволят иметь ядерное оружие, заявила постпред США при ООН Никки Хейли в ответ на заявление президента Ирана Хасана Роухани о возможности выхода страны из соглашения по ядерной программе, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Нельзя позволить Ирану использовать ядерное соглашение, чтобы держать мир в заложниках. Ни при каких обстоятельствах нельзя позволить Ирану иметь ядерное оружие", — говорится в заявлении Хейли.

Представитель США также подчеркнула, что необходимо "продолжать привлекать Иран к ответственности за ракетные пуски, поддержку терроризма, пренебрежение правами человека и нарушения резолюций Совета безопасности ООН".

Как сообщили в миссии США при ООН, на следующей неделе Хейли посетит штаб-квартиру МАГАТЭ в Вене, где обсудит с руководством международного агентства "объем ядерной деятельности Ирана".

Роухани заявил в понедельник, что страна может выйти из соглашения по ядерной программе в считанные часы, если США продолжат расширять санкции.

Представитель генерального секретаря ООН во вторник призвал "приложить максимум усилий", чтобы сохранить соглашение по ядерной программе Ирана в силе.