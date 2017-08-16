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В метро столицы Венесуэлы произошла серия взрывов


Взрыв произошел на станции "Площадь Венесуэля" метро Каракаса. Как передает Арменпресс, об этом сообщает El Nacional со ссылкой на очевидцев. Предтавители метрополитена сообщили, что инцидент — серия небольших взрывов — привел к задержкам в работе метро.

Причиной взрыва назвали неисправный поезд. Станция была эвакуирована, сообщает информационное агентство AVN.

Станция метро "Площадь Венесуэлы" находится в центре Каракаса.

 



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