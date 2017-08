Генсек ООН призвал повсеместно бороться с ксенофобией после инцидента в Шарлотсвилле

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник призвал повсеместно бороться с расизмом, антисемитизмом и другими проявлениями ксенофобии. Соответствующую запись он разместил на своей странице в Twitter спустя несколько дней после столкновений в американском городе Шарлотсвилль (штат Вирджиния), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Расизм, ксенофобия, антисемитизм и исламофобия отравляют наше общество. Мы должны с ними бороться, всегда и повсюду", - написал Гутерриш.

Racism, xenophobia, anti-Semitism & Islamophobia are poisoning our societies. We must stand up against them. Every time. Everywhere.