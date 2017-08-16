Генсек ООН призвал повсеместно бороться с ксенофобией после инцидента в Шарлотсвилле

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник призвал повсеместно бороться с расизмом, антисемитизмом и другими проявлениями ксенофобии. Соответствующую запись он разместил на своей странице в Twitter спустя несколько дней после столкновений в американском городе Шарлотсвилль (штат Вирджиния), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Расизм, ксенофобия, антисемитизм и исламофобия отравляют наше общество. Мы должны с ними бороться, всегда и повсюду", - написал Гутерриш.

Racism, xenophobia, anti-Semitism & Islamophobia are poisoning our societies. We must stand up against them. Every time. Everywhere. — António Guterres (@antonioguterres) 15 августа 2017 г.

В субботу в Шарлотсвилле произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников на почве решения местных властей демонтировать памятник командующему армией южан в Гражданской войне генералу Роберту Ли.

Спустя несколько часов придерживающийся неонацистских взглядов 20-летний Алекс Филдс - младший, как свидетельствуют видеозаписи с места происшествия, на большой скорости на машине въехал в толпу активистов, выступавших против проходивших там демонстраций ультраправых. В результате погибла 32-летняя женщина, 19 человек пострадали.



Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за произошедшее на "обе стороны", что вызывало волну протестов и обвинений в адрес президента в поддержке и оправдании расизма.