Генсек ООН призвал повсеместно бороться с ксенофобией после инцидента в Шарлотсвилле
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник призвал повсеместно бороться с расизмом, антисемитизмом и другими проявлениями ксенофобии. Соответствующую запись он разместил на своей странице в Twitter спустя несколько дней после столкновений в американском городе Шарлотсвилль (штат Вирджиния), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
"Расизм, ксенофобия, антисемитизм и исламофобия отравляют наше общество. Мы должны с ними бороться, всегда и повсюду", - написал Гутерриш.
Racism, xenophobia, anti-Semitism & Islamophobia are poisoning our societies. We must stand up against them. Every time. Everywhere.— António Guterres (@antonioguterres) 15 августа 2017 г.
В субботу в Шарлотсвилле произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников на почве решения местных властей демонтировать памятник командующему армией южан в Гражданской войне генералу Роберту Ли.
Спустя несколько часов придерживающийся неонацистских взглядов 20-летний Алекс Филдс - младший, как свидетельствуют видеозаписи с места происшествия, на большой скорости на машине въехал в толпу активистов, выступавших против проходивших там демонстраций ультраправых. В результате погибла 32-летняя женщина, 19 человек пострадали.
Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за произошедшее на "обе стороны", что вызывало волну протестов и обвинений в адрес президента в поддержке и оправдании расизма.