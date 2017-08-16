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Пожар в Лорийской области потушен с помощью пожарного поезда


Начавшийся накануне пожар в Лорийской области был успешно потушен.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, около 23:45 часов со станции Санаин к месту пожара направился пожарный поезд. Пожар удалось локализовать к 3 часов, потушить к 05:35 часам. Сгорело около 10 тысяч кв метров травы.Ранее сообщалось, что сигнал о пожаре поступил около 19:51 часа 15 августа на участке между селами Айгеат и Цатер.

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