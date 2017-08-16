Турецкий деятель сказал, что признание штатом Техас Геноцида армян стало для него тяжелым ударом

Армяне Америки знают, что признание штатом Техас Геноцида армян стало для них крупной победой: Техас стал 46-м штатом США, признавшим Геноцид армян. Однако они не догадывались, что это оказалось сокрушительным ударом для турецкого лобби этого штата.

Эту тему прокомментировала газета «Курьер Калифорнии», в редакционной статье главного редактора газеты Арута Сасуняна. Как передает «Арменпресс», в статье сказано:

«В одной из статей, опубликованных в сайте Turkishnews.com, доктор Ферух Демирмен пишет, что он и его турецкие друзья крайне разочарованы признанием штатом Техас Геноцида армян 19-го мая 2017 года. Нечасто встретишь турецкого лоббиста, который признает свое сокрушительное поражение.

Вначале доктор Ферух Демирмен обвиняет в этом своих турецких друзей в «пассивности и безразличии, совмещенном с армянской агрессивностью и западными предрассудками». Он также принимает активность Айдата Америки.

Кроме того, он отмечает «помощь в признании Геноцида армян со стороны представителя Техаса Скотта Санфорда – одновременно пастыря баптистов штата». Доктор Ферух Демирмен провел широкое изучение процесса признания штатом Техас Геноцида армян, приведя в своей статье подробности его предыстории.

Затем он приводит технические детали слушаний, сообщая, что вопрос координировался комитетом Айдата и Санфордом.

Доктор Ферух Демирмен выражает сожаление в связи с тем, что «о слушаниях они узнали всего лишь за несколько дней до них, потому и в них принимали участие всего 6 турок, тогда как армян было 21 человек».

«Среди свидетельствующих со стороны армян были и представители комитета Холокоста Техаса и музея Холокоста, кроме того, были разосланы сотни писем законодателям штата, были и телефонные звонки с армянской стороны»,- пишет доктор Ферух Демирмен.

Противники резолюции-турки приводили следующие доводы: 1) «Это будет неподобающим вмешательством законодателей Техаса в вопросы внешней политики США; 2) резолюция может нанести вред торговым отношением Техаса с Турцией; 3) резолюция может внести раздоры и пр.; 4) резолюция будет оскорбительна для турок, проживающих в Техасе.

Однако эти доводы не повлияли на членов TIAC, которые 24-го апреля приняли резолюцию единогласно.

Плата представителей штата Техас признала Геноцид армян 19-го мая 2017 года 137-ю голосами «за». Пятеро воздержались, 8 человек отсутствовало.

По словам Демирмена, хотя и резолюция не имеет юридической силы, однако «она является декларациейдля общественных кругов, в которой османские турки обвиняются в ужасающем преступлении».

Демирмен обвиняет организацию «Американская турецкая ассоциация» в том, что они не смогли противостоять принятию резолюции HR-191, назвав организацию «Американская турецкая ассоциация» сообществом для веселого времяпровождения, которое не интересуется армянским вопросом.

Несмотря на эти обвинения, резолюция была принята лишь по причине того, что она свидетельствует об истине...Наконец-то Техас признал Геноцид армян...»,- пишет Арут Сасунян.

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