Пожар в заповеднике «Хосровский лес» нейтрализован на протяжении 13,5 км от всего периметра длиною 16 км

В результате усилий по тушению пожара в заповеднике «Хосровский лес», огонь нейтрализован на протяжении 13,5 км от всего периметра длиною 16 км. В данный момент идет работа по тушению пожара на оставшихся 2.5 км по периметру очага пожара. Как передает «Арменпресс», в пожаротушении задействованы пожарные, военнослужащие, сотрудники областной полиции, работники ГНКО «Лесхозяйство», представители компании по рыбоводству с водовозами, а также жители села Урцадзор Араратской области. Самолет Ил-76, направленный МЧС России в связи с запросом правительства Республики Армения из-за крупного лесного пожара в Хосровском заповеднике, продолжает вылеты к месту пожаротушения.

Вылеты совершены после дозаправки водой в ереванском аэропорту "Эребуни". Первый полет был совершен несколькими часами ранее - в 08:50. Предварительно было запланировало два полета и два сброса воды.



По факту возникновения пожара возбужддено уголовное дело, в пожаротушении принимают участие 2 вертолета ВВС МО Армении. Глава МЧС Армении Давид Тоноян обратился к российскому коллеге Владимиру Пучкову с просьбой об оказании содействия и предоставлении специального самолета для участия в работах по тушению пожара на территории государственного заповедника «Хосровский лес».

Ранее сообщалось, что что около села Артаван в Вайоц Дзоре возгорелся крупный лесной пожар, борьба с которым продолжается с вечера 10-го августа. В 18:50 10-го августа в МЧС Армении был получен сигнал о возгораниях травяных покрытий около села Артаван в Вайоц Дзоре.

В пожаротушении используются водные запасы водохранилища Гергер, которое находится на расстоянии 3 км от очага пожара. На месте работают представители областных структур и руководящие сотрудники МЧС, Лесхоза, областной администрации и пр.

Руководит работами министр ЧС РА Давид Тоноян. На месте присутствует и министр экологии Арцвик Минасян.