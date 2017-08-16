Европейские индексы - 15-08-17
МОСКВА, 16 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 15 августа:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.10% и составил 12177.04 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.36% и составил 5140.25 пункта, британский FTSE вырос на 0.41% и составил 7383.85 пункта, российский MICEX снизился на 0.08% и составил 1950.28 пункта, а RTSI снизился на 0.43% и составил 1027.03 пункта.
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- 08:58 Европейские индексы - 15-08-17
- 08:57 Американские индексы - 15-08-17
- 08:56 Цены на цветные металлы - 15-08-17
- 08:54 Цены на драгоценные металлы - 15-08-17
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- 15.08-17:25 Азиатские индексы выросли - 15-08-17
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