Европейские индексы - 15-08-17

МОСКВА, 16 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 15 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.10% и составил 12177.04 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.36% и составил 5140.25 пункта, британский FTSE вырос на 0.41% и составил 7383.85 пункта, российский MICEX снизился на 0.08% и составил 1950.28 пункта, а RTSI снизился на 0.43% и составил 1027.03 пункта.