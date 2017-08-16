В Армении снова зарегистрировано землетрясение силою в 3 балла

Наблюдательная сеть Службы сейсмической защиты Армении зарегистрировала 16-го августа в 05:07 по местному времени (01:07 по Гринвичу) землетрясение, координаты которого соответствуют 40.770 северной широты и 44.350 восточной долготы, что находится на 10 км юго-восточнее от города Спитак. Глубина очага – 10 км, сила землетрясения – 2,5 магнитуд. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Службы сейсмической защиты Армении.

В эпицентре сила подземных толчков равнялась 3 баллам.