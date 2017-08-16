Сборная Армении по баскетболу тренировалась в Упсале
Перед встречей со сборной Швеции в отборочном туре первенства мира сборная Армении по баскетболу тренировалась в Упсале, на поле комплекса IFU Arena.
Как передает «Арменпресс», в тренировках принимали участие все 11 игроков.
Под руководством главного тренера Никши Бавцевича, игроки сборной провели насыщенные тренировки, опробовав ряд сложных упражнений, ккоторые будут использованы в предстоящей встрече.Игра между сборными Армении и Швеции состоится 16-го августа, в 21:00 по ереванскому времени.
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