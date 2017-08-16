Молодежная сборная Армении в возрасте до 17 лет проведет товарищеские встречи



Молодежная сборная Армении в возрасте до 17 лет проведет 2 товарищеские встречи. Как передает Как передает «Арменпресс» , с 25-го по 27-е августа молодежная сборная Армении в возрасте до 17 лет проведет 2 товарищеские встречи со сборной Казахстана. К этим встречам молодежная сборная Армении в возрасте до 17 лет будет готовиться на сборах в Техническом центре ФФА в Академии футбола, под руководством главного тренера Тиграна Аракеляна.