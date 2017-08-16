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Молодежная сборная Армении в возрасте до 17 лет проведет товарищеские встречи


Молодежная сборная Армении в возрасте до 17 лет проведет 2 товарищеские встречи.

Как передает «Арменпресс», с 25-го по 27-е августа молодежная сборная Армении в возрасте до 17 лет проведет 2 товарищеские встречи со сборной Казахстана. К этим встречам молодежная сборная Армении в возрасте до 17 лет будет готовиться на сборах в Техническом центре ФФА в Академии футбола, под руководством главного тренера Тиграна Аракеляна.

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