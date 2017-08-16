Левон Аронян сыграл вничью с Гарри Каспаровым

Лидер армянских шахмат Левон Аронян сыграл вничью с 13-м чемионом мира по шахматам Гарри Каспаровым.

Как передает «Арменпресс», в этой партии Левон Аронян играл белыми, соперники согласились на ничью на 47-м ходу.

После 4 туров Левон Аронян набрал 2,5 очка и делит первые 3 места с другими участниками турнира.

Накануне Левон Аронян одержал 2 победы и потерпел 1 поражение.