Работы  скульптора Ашота  Арутюняна придадут столице  новый колорит

Работы скульптора Ашота Арутюняна говорят о жизни. Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами скульптор сказал, что на выставке у Лебединого озера представлены его работы последних 8-9 лет.

«У моих скульптур нет названия, они не похожи на другие, это абстрактные изображения», - сказал Ашот Арутюнян.

Комментируя выставку, министр культуры РА Армен Амирян отметил, что они весьма созвучны с сегодняшним гражданином мира и гражданином Еревана. «Его произведения словно материализуют наши мечты и воображение, делают их осязаемыми», - сказал министр.

А относительно того, что выставка открыта у Лебединого озера, господин Амирян сказал, что подобная идея всегда была в их планах. «Думаю, это прекрасная инициатива. Выставка придаст нашей столице новый колорит, новое дыхание», - сказал он.

Министерство планирует в будущем году выставить работы других скульпторов, причем на более длительное время.

Эта оригинальная и беспрецедентная для Армении выставка будет открыта до 3 сентября.