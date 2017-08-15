Время в Ереване: 11:07:36,   15 Август

Работы  скульптора Ашота  Арутюняна придадут столице  новый колорит


Работы  скульптора Ашота  Арутюняна говорят о жизни.  Как  передает Арменпресс, в  беседе с журналистами скульптор сказал, что на выставке у Лебединого озера представлены  его работы  последних 8-9 лет.

«У  моих скульптур нет названия, они не  похожи на другие, это абстрактные изображения», - сказал Ашот Арутюнян.

Комментируя выставку, министр культуры РА Армен Амирян отметил, что они весьма  созвучны  с  сегодняшним  гражданином мира  и гражданином Еревана. «Его произведения словно материализуют наши  мечты  и воображение, делают их осязаемыми», - сказал министр. 

А относительно того, что выставка открыта  у  Лебединого озера, господин Амирян сказал, что подобная  идея всегда была в их планах. «Думаю, это прекрасная инициатива. Выставка придаст нашей столице  новый колорит, новое дыхание», - сказал он.

Министерство планирует в  будущем году выставить работы  других скульпторов, причем на  более длительное  время.

Эта  оригинальная и беспрецедентная для  Армении выставка будет открыта  до 3 сентября.



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