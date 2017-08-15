Армения  и Китай подпишут соглашение по безопасному  использованию ядерной энергии в  мирных целях

Армения и Китай намерены подписать соглашение по безопасному использованию ядерной энергии в мирных целях.

Как передает Арменпресс, вопрос об одобрении предложения о заключении этого соглашения включен в повестку заседания правительства 17 августа.

Согласно обоснованию, с целью мониторинга и повышения эффективности нынешних отношений между Арменией и Китаем, в результате совещания у президента РА 7 августа Министерству энергетических инфраструктур и природных ресурсов поручено провести соответствующую работу с Китаем для подписания вышеуказанного соглашения.

Предполагается, что соглашение даст возможность двум странам сотрудничать в области атомной энергии. Оно будет служить использованию атомной энергии исключительно в мирных целях, но ни в коем случае не созданию атомного оружия и других ядерных приборов или в стратегических целях. В процессе сотрудничества обе страны будут руководствоваться принципами Договора ООН от 1 июля 1968г. «О нераспространении ядерного оружия, а также обязуются не передавать эти приборы, материалы, технологии двойного назначения или производное от них, относящееся к к взрывным устройствам и не экспортировать их в третью страну без письменного согласия другой стороны соглашения.

Этим соглашением регулируются условия торговых связей и двусторонних программ взаимопомощи в процессе сотрудничества в сфере атомной энергии, защиты и распределения прав интеллектуальной собственности и др.