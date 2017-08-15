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Армения  и Китай подпишут соглашение по безопасному  использованию ядерной энергии в  мирных целях


Армения  и Китай намерены подписать соглашение по безопасному  использованию ядерной энергии в  мирных целях.

Как  передает Арменпресс, вопрос об одобрении предложения о заключении этого соглашения  включен в  повестку заседания правительства 17 августа. 

Согласно обоснованию, с целью мониторинга и повышения эффективности нынешних отношений между  Арменией и Китаем, в результате  совещания  у  президента  РА  7 августа  Министерству энергетических инфраструктур и природных ресурсов поручено провести соответствующую работу с Китаем для  подписания вышеуказанного соглашения. 

Предполагается, что соглашение даст возможность двум странам сотрудничать в  области атомной  энергии. Оно будет служить использованию атомной  энергии исключительно в  мирных целях, но ни в  коем случае не созданию атомного оружия и других ядерных приборов или в  стратегических целях. В процессе  сотрудничества обе страны  будут руководствоваться принципами  Договора  ООН от 1  июля 1968г. «О нераспространении ядерного оружия, а  также  обязуются не передавать эти приборы, материалы, технологии двойного назначения или производное  от них, относящееся к  к взрывным устройствам  и не  экспортировать их в  третью страну  без письменного согласия  другой  стороны соглашения.   

Этим  соглашением регулируются условия торговых связей и двусторонних программ взаимопомощи в процессе сотрудничества в сфере атомной  энергии, защиты и распределения прав интеллектуальной  собственности и др.



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