Тиллерсон обвинил ИГ в геноциде против езидов, христиан и мусульман-шиитов

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник заявил, что террористическая группировка "Исламское государство" несет ответственность за геноцид против езидов, христиан и мусульман-шиитов.

"Боевики ИГ продолжают преследовать представителей различных вероисповеданий. Очевидно, что ИГ несет ответственность за генcоцид против езидов, христиан и мусульман-шиитов в районах, которые были или остаются под контролем боевиков", — заявил госсекретарь, представляя ежегодный доклад госдепартамента о религиозных свободах в мире.