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Российский  ИЛ-76 совершил 6 полетов над Хосровским лесом


Работы  по тушению пожара в  заповедном Хосровском лесу продолжаются.

Самолет  МЧС  РФ ИЛ-76, после  заправки водой в аэропорту Эребуни в 18:55 часов 15 августа, произвел 6-й  облет  Хосровского леса.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на 19.00 часов в тушение  пожара вовлечены 56 пожарных-спасателей,  105 военнослужащих МО РА и  55 сотрудников  лесного хозяйства.

По предварительным данным, следующий  полет состоится  рано утром.



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