Российский  ИЛ-76 совершил 6 полетов над Хосровским лесом

Работы по тушению пожара в заповедном Хосровском лесу продолжаются.

Самолет МЧС РФ ИЛ-76, после заправки водой в аэропорту Эребуни в 18:55 часов 15 августа, произвел 6-й облет Хосровского леса.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на 19.00 часов в тушение пожара вовлечены 56 пожарных-спасателей, 105 военнослужащих МО РА и 55 сотрудников лесного хозяйства.

По предварительным данным, следующий полет состоится рано утром.