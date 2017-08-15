Глава МИД Китая Ван И в состоявшемся во вторник телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым выразил необходимость сдерживания США и КНДР от взаимных провокационных действий для стабилизации обстановки на Корейском полуострове. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом говорится в опубликованном сообщении МИД КНР.

"Первостепенная задача заключается в том, чтобы побудить США и КНДР "притормозить" во взаимно провоцирующих высказываниях и действиях, снизить градус напряженности и предотвратить возникновение "августовского кризиса", - приводятся слова Ван И в документе.

"Мирное разрешение ядерной проблемы Корейского полуострова отвечает общим интересам всех соответствующих сторон, включая Китай и Россию. КНР и РФ поддерживают тесную координацию по ядерной проблеме полуострова, что является воплощением высокого уровня российско-китайского стратегического сотрудничества", - подчеркнул глава МИД КНР.