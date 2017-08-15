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На трассе Ереван-Севан прозвучали выстрелы


14 августа на трассе Ереван-Севан прозвучали выстрелы.

Как сообщил  Арменпресс зав.отделом СМИ  Управления по связям с общественностью и СМИ полиции РА Эдгар Джаноян, на трассе Ереван-Севан произошел инцидент, и в данный  момент полиция  предпринимает меры  по выяснению обстоятельств.

Согласно распространяемым в  интернете  данным, выстрелы  были направлены  в  сторону машины.



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