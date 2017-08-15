14 августа на трассе Ереван-Севан прозвучали выстрелы.

Как сообщил Арменпресс зав.отделом СМИ Управления по связям с общественностью и СМИ полиции РА Эдгар Джаноян, на трассе Ереван-Севан произошел инцидент, и в данный момент полиция предпринимает меры по выяснению обстоятельств.

Согласно распространяемым в интернете данным, выстрелы были направлены в сторону машины.