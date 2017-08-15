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Тушение с воздуха значительно сократило риск  распространения огня в Хосровском лесу


Самолет  МЧС  РФ ИЛ-76, после  заправки водой в аэропорту Эребуни в 14.30 15 августа, произвел 4  облета  Хосровского леса.

В тот же  день в 17.33 часов самолет в 5-й раз вылетел в  сторону леса.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, по итогам полетов и тушения с воздуха значительно сократился риск  распространения огня в Хосровском лесу.

Самолет выполняет прицельный  выпуск воды  по линии распространения огня.

Исходя  из развития  событий  на  месте, возможно, российский  самолет совершит еще полеты.

МЧС РА сообщает, что водовместимость самолета – 42 тонны, он закачивается в ереванском  аэропорту «Эребуни» при помощи водовозов вместимостью  10 тонн.

 



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