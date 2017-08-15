Тушение с воздуха значительно сократило риск  распространения огня в Хосровском лесу

Самолет МЧС РФ ИЛ-76, после заправки водой в аэропорту Эребуни в 14.30 15 августа, произвел 4 облета Хосровского леса.

В тот же день в 17.33 часов самолет в 5-й раз вылетел в сторону леса.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, по итогам полетов и тушения с воздуха значительно сократился риск распространения огня в Хосровском лесу.

Самолет выполняет прицельный выпуск воды по линии распространения огня.

Исходя из развития событий на месте, возможно, российский самолет совершит еще полеты.

МЧС РА сообщает, что водовместимость самолета – 42 тонны, он закачивается в ереванском аэропорту «Эребуни» при помощи водовозов вместимостью 10 тонн.