Карен Карапетян проводит отпуск  в  Арцахе

Премьер-министр РА Карен Карапетян 15 августа ушел в краткосрочный отпуск, который он проведет отпуск в Арцахе. Об этом Арменпресс сообщил пресс-секретарь премьера Арам Араратян.

«За это время Карен Карапетян продолжит оставаться на связи с членами кабмина», - сказал он.

Отпуск премьера продолжится до 18 августа.