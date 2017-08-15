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Карен Карапетян проводит отпуск  в  Арцахе


Премьер-министр РА  Карен Карапетян 15 августа ушел в  краткосрочный  отпуск, который он  проведет отпуск  в  Арцахе. Об этом Арменпресс сообщил пресс-секретарь премьера Арам Араратян.

«За это время Карен Карапетян продолжит оставаться на  связи с членами кабмина», - сказал он.

Отпуск  премьера  продолжится до 18 августа.



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