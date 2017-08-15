Джордж Лукас купил виноградник во Франции рядом с усадьбой Джоли и Питта

Американский режиссер Джордж Лукас приобрел особняк с виноградником в департаменте Вар на юге Франции. По словам бывшего владельца имения, оно расположено неподалеку от поместья, принадлежащего Брэду Питту и Анджелине Джоли, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Примечательно, что о сделке, которая состоялась еще в апреле, ничего не было известно. Информацию о ней опубликовал местный портал Var-Matin, которому удалось пообщаться с бывшим владельцем виноградника Филиппом Гийянтоном. Тот не стал раскрывать сумму, за которую ему удалось продать недвижимость, однако мэр расположенной поблизости коммуны Шатовер Серж Луд все же проговорился.

Как утверждает чиновник, создатель "Звездных войн" отдал €9,5 млн за имение Chateau Margui площадью 115 гектаров. Перевод осуществлялся через принадлежащую Лукасу инвестиционную компанию Skywalker Vineyards, названную в честь одного из ключевых персонажей его киносаги. Через эту же компанию режиссер ранее приобретал виноградники в Калифорнии (США) и в Италии.

По информации издания, Лукас собирается вложить в имение порядка €15 млн. Деньги должны пойти на модернизацию винных погребов, а также на строительство гостевого дома, где он собирается проводить частные приемы и встречи акционеров Skywalker Vineyards. План изменений был одобрен администрацией коммуны еще в феврале.

Виноградник Лукаса расположен всего в нескольких километрах от поместья Chateau Miraval, которым с 2008 года владеют голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли. Несмотря на то, что Джоли в конце прошлого года подала на развод, они пока не планируют продавать недвижимость, где по-прежнему производят розовое вино собственной марки.





