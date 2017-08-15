На борьбу с охватившим Португалию огнем мобилизовали 3 тыс. пожарных

В Португалии около 3 тысяч пожарных задействованы на борьбе более чем с полутора сотнями очагов природных пожаров в условиях жаркой и сухой погоды. Как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник агентство Associated Press.

В частности более 800 пожарных при поддержке вертолетов пытаются потушить масштабный пожар близ города Вила-ди-Рей.

Накануне спасатели эвакуировали 112 человек из региона, охваченного пожарами.

Второй по масштабу природный пожар тушат около 300 пожарных вблизи населенных пунктов Феррейра-ду-Зезери и Маседу-ди-Кавалейруш в центральной части страны.